Las Vegas Sands Aktie
WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070
|Langfristige Investition
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Las Vegas Sands von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde die Las Vegas Sands-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Las Vegas Sands-Papier bei 62,84 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,913 Las Vegas Sands-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 39,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 632,72 USD wert. Mit einer Performance von -36,73 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Las Vegas Sands eine Börsenbewertung in Höhe von 24,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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