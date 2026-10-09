Las Vegas Sands Aktie
WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070
|Las Vegas Sands-Investition
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Wert Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Las Vegas Sands von vor einem Jahr bedeutet
Am 09.10.2025 wurde die Las Vegas Sands-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 51,86 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Las Vegas Sands-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,928 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 69,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,10 USD belief. Damit wäre die Investition um 30,39 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Las Vegas Sands bezifferte sich zuletzt auf 23,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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