S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Leidos-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Leidos-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,28 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 231,054 Leidos-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 123,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 442,70 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 184,43 Prozent vermehrt.

Leidos war somit zuletzt am Markt 15,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at