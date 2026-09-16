Leidos Holdings Aktie

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WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028

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Lohnende Leidos-Anlage? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Leidos-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Leidos-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 94,04 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Leidos-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,063 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,43 USD, da sich der Wert eines Leidos-Papiers am 15.09.2026 auf 129,24 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +37,43 Prozent.

Zuletzt verbuchte Leidos einen Börsenwert von 16,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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