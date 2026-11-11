Leidos Holdings Aktie
WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028
|Leidos-Anlage im Blick
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Leidos-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 103,55 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Leidos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 96,572 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 253,50 USD, da sich der Wert eines Leidos-Anteils am 10.11.2026 auf 137,24 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,54 Prozent angewachsen.
Am Markt war Leidos jüngst 16,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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