S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Leidos von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Leidos-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Leidos-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Leidos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,415 Leidos-Aktien. Die gehaltenen Leidos-Anteile wären am 27.10.2026 337,29 USD wert, da der Schlussstand 139,64 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 237,29 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Leidos betrug jüngst 17,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at