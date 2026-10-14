Leidos Holdings Aktie
WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028
|Frühe Investition
|
14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Leidos-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Leidos-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Leidos-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 94,89 USD. Bei einem Leidos-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,539 Leidos-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Leidos-Papiere wären am 13.10.2026 1 261,46 USD wert, da der Schlussstand 119,70 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,15 Prozent zugenommen.
Leidos war somit zuletzt am Markt 15,13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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