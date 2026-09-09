S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leidos von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Leidos-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 179,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 55,857 Leidos-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 218,90 USD, da sich der Wert eines Leidos-Anteils am 08.09.2026 auf 129,24 USD belief. Das entspricht einem Minus von 27,81 Prozent.

Der Marktwert von Leidos betrug jüngst 16,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at