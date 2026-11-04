Leidos Holdings Aktie

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WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028

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Profitabler Leidos-Einstieg? 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leidos-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Leidos-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Leidos-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 199,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Leidos-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,011 Anteile im Depot. Die gehaltenen Leidos-Anteile wären am 03.11.2026 675,12 USD wert, da der Schlussstand 134,72 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,49 Prozent abgenommen.

Der Leidos-Wert an der Börse wurde auf 18,10 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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