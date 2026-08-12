S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Leidos von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Leidos-Aktie Investoren gebracht.

Leidos-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 178,02 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,617 Leidos-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 140,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 791,43 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 20,86 Prozent.

Der Börsenwert von Leidos belief sich zuletzt auf 17,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at