Lennar Aktie

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WKN: 851022 / ISIN: US5260571048

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Frühe Anlage 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lennar von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lennar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.11.2016 wurde das Lennar-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40,42 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lennar-Aktie investiert, befänden sich nun 2,474 Lennar-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lennar-Papiers auf 88,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 219,54 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 119,54 Prozent angezogen.

Lennar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,16 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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