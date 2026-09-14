S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lennar von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lennar-Aktien verdienen können.

Lennar-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 44,00 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 22,727 Lennar-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (79,60 USD), wäre das Investment nun 1 809,08 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 80,91 Prozent.

Lennar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at