S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lennar von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Lennar-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 31.08.2023 wurden Lennar-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 119,09 USD. Bei einem Lennar-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,970 Lennar-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 7 249,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,33 USD belief. Das entspricht einem Minus von 27,51 Prozent.

Der Börsenwert von Lennar belief sich zuletzt auf 20,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at