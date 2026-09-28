Lennar Aktie
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048
|Lohnende Lennar-Anlage?
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28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lennar von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lennar-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Lennar-Aktie bei 114,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lennar-Aktie investiert, befänden sich nun 0,876 Lennar-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 71,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,15 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,06 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Lennar belief sich zuletzt auf 19,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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