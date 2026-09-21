S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lennar-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lennar-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Lennar-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Lennar-Anteile letztlich bei 127,32 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Lennar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 78,542 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 002,98 USD, da sich der Wert eines Lennar-Anteils am 18.09.2026 auf 76,43 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 39,97 Prozent.

Der Börsenwert von Lennar belief sich zuletzt auf 18,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at