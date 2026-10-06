Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
|Lukrativer Linde-Einstieg?
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06.10.2026 10:03:24
S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren eingefahren
Am 06.10.2023 wurden Linde-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 373,54 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,771 Linde-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 12 913,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 482,38 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,14 Prozent vermehrt.
Linde markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 221,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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