S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Linde-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.10.2023 wurden Linde-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 373,54 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,771 Linde-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 12 913,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 482,38 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,14 Prozent vermehrt.

Linde markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 221,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at