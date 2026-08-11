S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Linde-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 11.08.2023 wurde die Linde-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 381,82 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Linde-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,262 Anteilen. Die gehaltenen Linde-Anteile wären am 10.08.2026 128,98 USD wert, da der Schlussstand 492,46 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 28,98 Prozent.

Am Markt war Linde jüngst 225,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at