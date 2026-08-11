Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
|Investmentbeispiel
|
11.08.2026 10:04:10
S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 11.08.2023 wurde die Linde-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 381,82 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Linde-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,262 Anteilen. Die gehaltenen Linde-Anteile wären am 10.08.2026 128,98 USD wert, da der Schlussstand 492,46 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 28,98 Prozent.
Am Markt war Linde jüngst 225,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Linde plc
|
10:04
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.08.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
31.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
31.07.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
31.07.26
|EQS-News: Linde Reports Second-Quarter 2026 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
|
31.07.26
|EQS-News: Linde to Invest $1 Billion to Support Major U.S. Semiconductor Facility Expansion (EQS Group)
Analysen zu Linde plc
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|05.08.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Linde Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|05.08.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Linde Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Linde Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Linde Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|426,20
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.