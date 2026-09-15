S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Linde-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Linde-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Linde-Anteile betrug an diesem Tag 314,53 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Linde-Aktie investierten, hätten nun 31,793 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 765,21 USD, da sich der Wert einer Linde-Aktie am 14.09.2026 auf 464,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,65 Prozent vermehrt.

Alle Linde-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 215,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at