Live Nation Entertainment Aktie

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WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090

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Hochrechnung 28.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Live Nation Entertainment-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Live Nation Entertainment eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Live Nation Entertainment-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Live Nation Entertainment-Papier bei 100,44 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Live Nation Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,996 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 171,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,22 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Live Nation Entertainment belief sich jüngst auf 40,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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