S&P 500-Wert Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Live Nation Entertainment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Live Nation Entertainment-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Live Nation Entertainment-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Live Nation Entertainment-Aktie bei 27,59 USD. Bei einem Live Nation Entertainment-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,625 Live Nation Entertainment-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 622,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171,80 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 522,69 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Live Nation Entertainment eine Marktkapitalisierung von 40,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at