Live Nation Entertainment Aktie
WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090
|Live Nation Entertainment-Anlage im Blick
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Live Nation Entertainment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Live Nation Entertainment-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Live Nation Entertainment-Anteile an diesem Tag 91,13 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Live Nation Entertainment-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 109,733 Live Nation Entertainment-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 774,28 USD, da sich der Wert einer Live Nation Entertainment-Aktie am 29.09.2026 auf 171,09 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 87,74 Prozent erhöht.
Live Nation Entertainment wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,53 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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