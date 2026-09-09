S&P 500-Wert Live Nation Entertainment-Aktie: So viel hätte eine Investition in Live Nation Entertainment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Live Nation Entertainment-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 09.09.2016 wurden Live Nation Entertainment-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,76 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Live Nation Entertainment-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 388,199 Live Nation Entertainment-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 66 168,48 USD, da sich der Wert einer Live Nation Entertainment-Aktie am 08.09.2026 auf 170,45 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 561,68 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Live Nation Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 40,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at