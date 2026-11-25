Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Live Nation Entertainment-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 112,61 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Live Nation Entertainment-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,880 Live Nation Entertainment-Aktien. Die gehaltenen Live Nation Entertainment-Papiere wären am 24.11.2026 1 630,67 USD wert, da der Schlussstand 183,63 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 63,07 Prozent.

Der Marktwert von Live Nation Entertainment betrug jüngst 42,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at