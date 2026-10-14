Live Nation Entertainment Aktie

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WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090

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Profitable Live Nation Entertainment-Investition? 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Wert Live Nation Entertainment-Aktie: So viel hätte eine Investition in Live Nation Entertainment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Live Nation Entertainment-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Live Nation Entertainment-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 152,83 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,543 Live Nation Entertainment-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 120,98 USD, da sich der Wert eines Live Nation Entertainment-Papiers am 13.10.2026 auf 171,32 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 12,10 Prozent gesteigert.

Live Nation Entertainment erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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