Live Nation Entertainment Aktie
WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090
|Live Nation Entertainment-Investment im Blick
|
05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Live Nation Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Live Nation Entertainment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Live Nation Entertainment-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 84,76 USD. Bei einem Live Nation Entertainment-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,180 Live Nation Entertainment-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Live Nation Entertainment-Aktie auf 183,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 216,73 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 116,73 Prozent.
Am Markt war Live Nation Entertainment jüngst 42,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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