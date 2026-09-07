Lockheed Martin Aktie

Lockheed Martin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894648 / ISIN: US5398301094

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Lukrative Lockheed Martin-Investition? 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lockheed Martin-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Lockheed Martin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 349,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,637 Lockheed Martin-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lockheed Martin-Aktie auf 525,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 042,38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 50,42 Prozent vermehrt.

Lockheed Martin markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 121,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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