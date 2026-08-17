Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|Rentable Lockheed Martin-Anlage?
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17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lockheed Martin von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Lockheed Martin-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Lockheed Martin-Aktie bei 255,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 39,118 Lockheed Martin-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 810,05 USD, da sich der Wert eines Lockheed Martin-Anteils am 14.08.2026 auf 608,68 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 138,10 Prozent.
Jüngst verzeichnete Lockheed Martin eine Marktkapitalisierung von 140,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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