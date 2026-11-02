Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|Lockheed Martin-Performance
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lockheed Martin von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 02.11.2021 wurde das Lockheed Martin-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 326,31 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,065 Lockheed Martin-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 951,98 USD, da sich der Wert eines Lockheed Martin-Papiers am 30.10.2026 auf 636,95 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95,20 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Lockheed Martin betrug jüngst 147,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lockheed Martin Corp.
|567,80
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.