S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lockheed Martin von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lockheed Martin gewesen.

Am 02.11.2021 wurde das Lockheed Martin-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 326,31 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,065 Lockheed Martin-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 951,98 USD, da sich der Wert eines Lockheed Martin-Papiers am 30.10.2026 auf 636,95 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95,20 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Lockheed Martin betrug jüngst 147,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at