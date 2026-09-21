Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|Rentabler Lockheed Martin-Einstieg?
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21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lockheed Martin-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Lockheed Martin-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 472,94 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,114 Lockheed Martin-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 533,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 127,80 USD wert. Damit wäre die Investition 12,78 Prozent mehr wert.
Lockheed Martin war somit zuletzt am Markt 123,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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