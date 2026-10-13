Loews Aktie
WKN: 851615 / ISIN: US5404241086
|Lukratives Loews-Investment?
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Loews-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Loews-Aktie bei 40,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 244,379 Loews-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 107,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 339,20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +163,39 Prozent.
Loews wurde am Markt mit 21,82 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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