S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Loews-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Loews-Papiers betrug an diesem Tag 55,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,811 Loews-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Loews-Papiers auf 109,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 197,90 USD wert. Mit einer Performance von +97,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Loews zuletzt 22,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at