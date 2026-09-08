Loews Aktie
WKN: 851615 / ISIN: US5404241086
|Loews-Anlage unter der Lupe
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Loews-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Loews-Papiers betrug an diesem Tag 55,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,811 Loews-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Loews-Papiers auf 109,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 197,90 USD wert. Mit einer Performance von +97,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Loews zuletzt 22,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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