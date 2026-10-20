Loews Aktie
WKN: 851615 / ISIN: US5404241086
|Langfristige Anlage
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Loews-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Loews-Anteile an diesem Tag 99,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Loews-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,008 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,12 USD, da sich der Wert einer Loews-Aktie am 19.10.2026 auf 110,23 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 111,12 USD entspricht einer Performance von +11,12 Prozent.
Loews wurde am Markt mit 22,60 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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