S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Loews-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Loews-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Loews-Anteile an diesem Tag 99,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Loews-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,008 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,12 USD, da sich der Wert einer Loews-Aktie am 19.10.2026 auf 110,23 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 111,12 USD entspricht einer Performance von +11,12 Prozent.

Loews wurde am Markt mit 22,60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at