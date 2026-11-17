Wer vor Jahren in Loews-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Loews-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 104,21 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,596 Loews-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 073,22 USD, da sich der Wert eines Loews-Anteils am 16.11.2026 auf 111,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,32 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Loews belief sich jüngst auf 22,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at