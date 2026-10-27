Loews Aktie
WKN: 851615 / ISIN: US5404241086
|Loews-Performance
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27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Loews-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Loews-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 62,82 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Loews-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,918 Anteilen. Die gehaltenen Loews-Anteile wären am 26.10.2026 1 773,64 USD wert, da der Schlussstand 111,42 USD betrug. Mit einer Performance von +77,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Loews eine Börsenbewertung in Höhe von 22,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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