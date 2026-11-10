S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Loews von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Loews-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Loews-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 43,48 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Loews-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,300 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 252,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,94 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 152,85 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Loews bezifferte sich zuletzt auf 22,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at