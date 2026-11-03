S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Loews-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Loews-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Loews-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Loews-Anteile an diesem Tag 57,39 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 174,246 Loews-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Loews-Papiers auf 111,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 400,59 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 94,01 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Loews eine Börsenbewertung in Höhe von 22,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at