S&P 500-Wert Loews-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Loews von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Loews-Investment verdienen können.

Das Loews-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,58 USD. Bei einem Loews-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,674 Loews-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 105,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 867,62 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 86,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Loews belief sich zuletzt auf 21,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at