Lowe's Companies Aktie

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WKN: 859545 / ISIN: US5486611073

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Lukratives Lowes Companies-Investment? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lowes Companies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Lowes Companies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Lowes Companies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 70,95 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 14,094 Lowes Companies-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 742,92 USD, da sich der Wert eines Lowes Companies-Anteils am 15.09.2026 auf 194,61 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 174,29 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Lowes Companies eine Börsenbewertung in Höhe von 111,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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