Lowe's Companies Aktie
WKN: 859545 / ISIN: US5486611073
|Frühe Investition
|
09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lowes Companies von vor 5 Jahren verloren
Am 09.09.2021 wurde die Lowes Companies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 203,01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lowes Companies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,493 Lowes Companies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,91 USD, da sich der Wert eines Lowes Companies-Papiers am 08.09.2026 auf 200,80 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,09 Prozent verkleinert.
Am Markt war Lowes Companies jüngst 114,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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