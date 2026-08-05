S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lowes Companies von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lowes Companies gewesen.

Am 05.08.2023 wurde die Lowes Companies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lowes Companies-Papier 223,12 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Lowes Companies-Aktie investierten, hätten nun 4,482 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 977,41 USD, da sich der Wert eines Lowes Companies-Papiers am 04.08.2026 auf 218,08 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,26 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Lowes Companies eine Börsenbewertung in Höhe von 118,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at