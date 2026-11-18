Lowe's Companies Aktie
WKN: 859545 / ISIN: US5486611073
|Lowes Companies-Investment im Blick
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: Wäre ein Investment in Lowes Companies vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lowes Companies-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 219,57 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,554 Lowes Companies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 220,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 004,05 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,41 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Lowes Companies belief sich zuletzt auf 126,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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