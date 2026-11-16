Lumentum Holdings Aktie

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WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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Hochrechnung 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lumentum-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Lumentum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,65 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Lumentum-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 246,002 Lumentum-Aktien. Die gehaltenen Lumentum-Papiere wären am 13.11.2026 146 769,99 USD wert, da der Schlussstand 596,62 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 1 367,70 Prozent vermehrt.

Lumentum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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