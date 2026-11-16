Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|Hochrechnung
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Lumentum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,65 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Lumentum-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 246,002 Lumentum-Aktien. Die gehaltenen Lumentum-Papiere wären am 13.11.2026 146 769,99 USD wert, da der Schlussstand 596,62 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 1 367,70 Prozent vermehrt.
Lumentum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
|
16:03
|S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
12.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
11.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 stärker (finanzen.at)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
11.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.at)
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lumentum Holdings Inc
|503,20
|-6,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.