Lumentum Holdings Aktie

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WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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Profitables Lumentum-Investment? 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Lumentum eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.11.2021 wurde das Lumentum-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Lumentum-Aktie an diesem Tag bei 92,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lumentum-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,839 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 837,74 USD, da sich der Wert eines Lumentum-Papiers am 06.11.2026 auf 538,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 483,77 Prozent vermehrt.

Lumentum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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