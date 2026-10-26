Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|Lukrative Lumentum-Investition?
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lumentum-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 179,30 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Lumentum-Aktie investiert hat, hat nun 55,772 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lumentum-Papiers auf 756,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42 173,45 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 321,73 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Lumentum einen Börsenwert von 68,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
|
16:04
|S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwache Performance in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lumentum Holdings Inc
|731,30
|8,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigt sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.