S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lumentum-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lumentum-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 179,30 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Lumentum-Aktie investiert hat, hat nun 55,772 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lumentum-Papiers auf 756,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42 173,45 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 321,73 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Lumentum einen Börsenwert von 68,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at