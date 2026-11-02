S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lumentum von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Lumentum-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Lumentum-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Lumentum-Aktie an diesem Tag bei 40,45 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Lumentum-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,472 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lumentum-Aktie auf 840,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 078,37 USD wert. Damit wäre die Investition 1 978,37 Prozent mehr wert.

Lumentum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 76,28 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at