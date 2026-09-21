Lyondellbasell Industries Aktie

Lyondellbasell Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Lyondellbasell Industries-Investment? 21.09.2026 10:03:43

S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lyondellbasell Industries von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lyondellbasell Industries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Lyondellbasell Industries-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,112 Lyondellbasell Industries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 68,89 USD, da sich der Wert eines Lyondellbasell Industries-Papiers am 18.09.2026 auf 61,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,11 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 20,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lyondellbasell Industries N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Lyondellbasell Industries N.V.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lyondellbasell Industries N.V. 53,32 -1,41% Lyondellbasell Industries N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen