Lyondellbasell Industries Aktie
WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992
|Lohnendes Lyondellbasell Industries-Investment?
|
21.09.2026 10:03:43
S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lyondellbasell Industries von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Lyondellbasell Industries-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,112 Lyondellbasell Industries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 68,89 USD, da sich der Wert eines Lyondellbasell Industries-Papiers am 18.09.2026 auf 61,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,11 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 20,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lyondellbasell Industries N.V.
Analysen zu Lyondellbasell Industries N.V.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lyondellbasell Industries N.V.
|53,32
|-1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.