S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lyondellbasell Industries von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lyondellbasell Industries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Lyondellbasell Industries-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,112 Lyondellbasell Industries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 68,89 USD, da sich der Wert eines Lyondellbasell Industries-Papiers am 18.09.2026 auf 61,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,11 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 20,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at