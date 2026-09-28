Lyondellbasell Industries Aktie

Lyondellbasell Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992

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Profitables Lyondellbasell Industries-Investment? 28.09.2026 10:03:45

S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Lyondellbasell Industries-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lyondellbasell Industries-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Lyondellbasell Industries-Aktie an diesem Tag 80,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,500 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Lyondellbasell Industries-Anteile wären am 25.09.2026 726,75 USD wert, da der Schlussstand 58,14 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,33 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Lyondellbasell Industries belief sich jüngst auf 18,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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