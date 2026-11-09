Lyondellbasell Industries Aktie
WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992
|Lyondellbasell Industries-Investition im Blick
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09.11.2026 10:03:46
S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lyondellbasell Industries-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Lyondellbasell Industries-Anteile bei 91,85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10,887 Lyondellbasell Industries-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 661,08 USD, da sich der Wert eines Lyondellbasell Industries-Anteils am 06.11.2026 auf 60,72 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 33,89 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Lyondellbasell Industries bezifferte sich zuletzt auf 19,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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