M&T Bank Aktie
WKN: 863582 / ISIN: US55261F1049
|Lohnende M&T Bank-Anlage?
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&T Bank von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades M&T Bank-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das M&T Bank-Papier an diesem Tag 183,30 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die M&T Bank-Aktie investiert hat, hat nun 54,555 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 11 990,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 219,78 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,90 Prozent angezogen.
Der M&T Bank-Wert an der Börse wurde auf 32,35 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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