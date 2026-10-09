S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&T Bank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in M&T Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 09.10.2025 wurden M&T Bank-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 188,04 USD. Bei einem M&T Bank-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,318 M&T Bank-Aktien. Die gehaltenen M&T Bank-Anteile wären am 08.10.2026 1 156,99 USD wert, da der Schlussstand 217,56 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,70 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von M&T Bank belief sich zuletzt auf 31,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at