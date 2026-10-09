M&T Bank Aktie
WKN: 863582 / ISIN: US55261F1049
|Langfristige Performance
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&T Bank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 09.10.2025 wurden M&T Bank-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 188,04 USD. Bei einem M&T Bank-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,318 M&T Bank-Aktien. Die gehaltenen M&T Bank-Anteile wären am 08.10.2026 1 156,99 USD wert, da der Schlussstand 217,56 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,70 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von M&T Bank belief sich zuletzt auf 31,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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